الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في مدارس تعليم الباحة في جميع المحافظات في السراة وتهامة لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ليوم غد الاثنين الموافق 24 / 6 / 1447 هـ.
وقال تعليم الباحة عبر منصة إكس إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.