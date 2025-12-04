الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة

أكد شهود وموظفو إغاثة وباحثون أن قوات الدعم السريع السودانية التي حاصرت مدينة الفاشر في دارفور قبل اجتياحها في أواخر أكتوبر الماضي تحتجز السكان بصورة منهجية وتطلب فدى لإطلاق سراحهم، وتقتل أو تضرب من لا تستطيع أسرته دفعها، بحسب تقرير نشرته “رويترز”.

وتشير الروايات إلى أن مجموعات كبيرة محتجزة في قرى عدة على بعد 80 كيلومتراً من الفاشر وأن آخرين أعيدوا للمدينة، إذ تطالب قوات “الدعم السريع” بدفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الدولارات من أقاربهم، وسط مخاوف من تكرار مجازر الدعم السريع في مدن كردفان.

جرائم الدعم السريع في السودان

ويظهر احتجازهم الأخطار التي يواجهها أولئك الذين لم يتمكنوا من الخروج من الفاشر التي كانت آخر معقل كبير ضد قوات “الدعم السريع” في إقليم دارفور بغرب السودان قبل سقوطها، ووصف الشهود عمليات انتقام جماعية منذ سيطرة “الدعم السريع” التي تضمنت الإعدام بإجراءات موجزة والعنف الجنسي.

ويسلط ذلك الضوء أيضاً على محنة بعض من عشرات الآلاف من الذين ما زالوا في عداد المفقودين، في وقت تسعى فيه وكالات الإغاثة إلى دخول منطقة الفاشر المنكوبة بالمجاعة وضواحيها التي أصبحت نقطة محورية في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف عام بين قوات “الدعم السريع” والجيش السوداني.

وأكدت رويترز، أنها أجرت مقابلات مع 33 محتجزاً سابقاً و10 من موظفي الإغاثة والباحثين الذين قدموا تفاصيل لم يجر الإبلاغ عنها من قبل، حول العنف الذي واجهه المحتجزون والمواقع التي احتجزوا فيها وحجم الاعتقالات.

طلب فدية ضخمة

وتحدث ناجون عن دفع فدى تراوحت بين 5 ملايين جنيه سوداني (1400 دولار) و60 مليون جنيه سوداني (17 ألف دولار)، وهي مبالغ طائلة بالنسبة إلى سكان مثل هذه المنطقة الفقيرة.

وقال 11 ناجياً إن عدداً من الذين لم يتمكنوا من الدفع تعرضوا لإطلاق النار من مسافة قريبة، أو جرى قتلهم في مجموعات في حين تعرض آخرون منهم للضرب المبرح، وشاهد مراسل “رويترز” ناجين فروا عبر الحدود إلى تشاد وعلى أجسادهم آثار إصابات بدا أنها ناجمة عن الضرب والطلقات النارية، ولم يتسن لـ”رويترز” التحقق من رواياتهم بالكامل.

وقال محمد إسماعيل، الذي تحدث إلى “رويترز” عبر الهاتف من طويلة، وهي مدينة قريبة من الفاشر لكنها تخضع لسيطرة قوات محايدة، إن قوات “الدعم السريع” تمهل أسرة المحتجز ثلاثة أو أربعة أيام وإذا لم ترسل تحويلاً مالياً يقتلونه.

وأضاف أنه غادر الفاشر مع سيطرة قوات “الدعم السريع” على المدينة في الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول)، لكن قوات “الدعم السريع” اعتقلته في قرية أم جلبخ ضمن مجموعة من 24 رجلاً.

وأوضح أنه أجبر هو وابن شقيقه على جمع 10 ملايين جنيه سوداني (2800 دولار) من أسرته قبل أن يطلق سراحهما، وقال إن تسعة رجال آخرين قتلوا أمامهما.