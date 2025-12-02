الدفاع المدني يحتفي بيوم التطوع السعودي والعالمي 2025

احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بيوم التطوع السعودي والعالمي 2025، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.

واستعرضت المديرية أبرز جهودها وإنجازاتها خلال عام 2025 في مجال العمل التطوعي، بمشاركة عددٍ من الجمعيات والفرق التطوعية والشركاء من الجهات الحكومية لإبراز أدوارهم في دعم أعمال الدفاع المدني وتعزيز منظومة التطوع الوطنية.