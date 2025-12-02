الدفاع المدني يحتفي بيوم التطوع السعودي والعالمي 2025

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بيوم التطوع السعودي والعالمي 2025، الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بمقر المديرية في مدينة الرياض.
واستعرضت المديرية أبرز جهودها وإنجازاتها خلال عام 2025 في مجال العمل التطوعي، بمشاركة عددٍ من الجمعيات والفرق التطوعية والشركاء من الجهات الحكومية لإبراز أدوارهم في دعم أعمال الدفاع المدني وتعزيز منظومة التطوع الوطنية.