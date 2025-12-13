Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبدأ من يوم غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل

الدفاع المدني يحذر.. أمطار رعدية على معظم المناطق تستمر لعدة أيام

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
الدفاع المدني يحذر.. أمطار رعدية على معظم المناطق تستمر لعدة أيام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل.

أمطار رعدية على معظم المناطق

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول, وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الليث والقنفذة, والطائف, وميسان, وأضم, والعرضيات, وأمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل جدة, وبحرة, وخليص, ورابغ, والعاصمة المقدسة, والكامل, والجموم, وتربة, والمويه, والخرمة, كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول, وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة, ورماح, والمجمعة، والزلفي, والغاط, وشقراء, وثادق, وحريملاء, ومرات, وضرما, وعفيف, والدوادمي, والقويعية, والرين, والحريق, والمزاحمية, والدلم, وحوطة بني تميم, والخرج, وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأفلاج, ووادي الدواسر, والسليل.

قد يهمّك أيضاً
حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان

حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان

طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان, ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد, ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار, وأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع
السعودية اليوم

لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا...

السعودية اليوم
حالة مطرية على محافظة العُلا
السعودية اليوم

حالة مطرية على محافظة العُلا

السعودية اليوم
لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم
السعودية اليوم

لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم

السعودية اليوم
توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم المناطق حتى الخميس
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم...

السعودية اليوم
طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية اليوم

طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة...

السعودية اليوم
تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق
السعودية اليوم

تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم...

السعودية اليوم
حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان
السعودية اليوم

حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على منطقة...

السعودية اليوم