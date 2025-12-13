الدفاع المدني يحذر.. أمطار رعدية على معظم المناطق تستمر لعدة أيام

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، من يوم غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل.

أمطار رعدية على معظم المناطق

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول, وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الليث والقنفذة, والطائف, وميسان, وأضم, والعرضيات, وأمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل جدة, وبحرة, وخليص, ورابغ, والعاصمة المقدسة, والكامل, والجموم, وتربة, والمويه, والخرمة, كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول, وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الرياض العاصمة, ورماح, والمجمعة، والزلفي, والغاط, وشقراء, وثادق, وحريملاء, ومرات, وضرما, وعفيف, والدوادمي, والقويعية, والرين, والحريق, والمزاحمية, والدلم, وحوطة بني تميم, والخرج, وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأفلاج, ووادي الدواسر, والسليل.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الشرقية وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان, ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد, ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار, وأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران.