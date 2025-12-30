الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب، وذلك بعدم إشعالهما داخل المنزل، وتهوية المكان، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بهما، وإطفائهما عند الخروج وقبل النوم، وإبعاد المواد القابلة للاحتراق.

وأشارت إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.