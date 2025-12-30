الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل “العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس الإمارات تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب، وذلك بعدم إشعالهما داخل المنزل، وتهوية المكان، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بهما، وإطفائهما عند الخروج وقبل النوم، وإبعاد المواد القابلة للاحتراق.
وأشارت إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و (998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.