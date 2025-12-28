الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى

واصل فريق النصر انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم, محققًا فوزه العاشر على التوالي, محققًا بذلك رقمًا تاريخيًا, ويتربع على صدارة المسابقة, فيما استمر الهلال في ملاحقته والحفاظ على الفارق “4 نقاط”, وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ (11) التي شهدت كذلك الخسارة الأولى للأهلي في المسابقة.

وتغلب النصر على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة في الرياض, ليرفع رصيده إلى (30) نقطة في صدارة الترتيب, محققًا رقمًا تاريخيًا في الدوري السعودي, ليكون أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق الفوز في أول (10) جولات, فيما تجمد رصيد الأخدود عند (5) نقاط في المركز السابع عشر.

وواصل الهلال ملاحقته للنصر المتصدر, محافظًا على نفس الفارق قبل بداية الجولة (4) نقاط, بفوزه على ضيفه الخليج بنتيجة (3 – 2), ليصل إلى النقطة (26) في المركز الثاني, وبفارق نقطة عن التعاون “الثالث” بـ (25) نقطة, الذي فاز (2 – 0) على الخلود, صاحب المركز الثاني عشر برصيد (9) نقاط, وكذلك بقي الخليج على رصيده السابق (14) نقطة, وتراجع للمركز التاسع.

واحتل الأهلي المركز الرابع بـ (19) نقطة بعد تلقيه الخسارة الأولى له هذا الموسم بنتيجة (1 – 2) من الفتح الذي رفع رصيده إلى (8) في المركز الرابع عشر, والقادسية في المركز الخامس بـ (18) نقطة, إثر تعادله الإيجابي (1 – 1), مع ضمك, الذي رفع رصيده إلى (6) في المركز السادس عشر.

وجاء الاتحاد في المركز السادس بـ (17) نقطة بفوزه بهدفين دون مقابل, على الشباب الذي تراجع للمركز الثالث عشر بـ (8) نقاط, وجاء نيوم في المركز السابع بـ (17) نقطة, بتغلبه (2 – 1) على النجمة الذي يحتل المركز الثامن عشر والأخير بنقطة واحدة.

واحتل الاتفاق المركز الثامن بـ (15) نقطة, بفوزه بهدفين دون مقابل على الرياض, الذي تجمد رصيده عند (8) نقاط في المركز الخامس عشر.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفيحاء (12) نقطة, والحزم (10) نقاط بالتعادل السلبي بدون أهداف, ليحتلا المركزين العاشر والحادي عشر على التوالي.