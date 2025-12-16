الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم، وتترقب الأسواق صدور عددٍ من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر الذي تأخر صدوره.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، مسجلًا 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 أكتوبر.

ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 % إلى 155.07 ينًّا، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة، في حين استقر اليورو عند 1.17535 دولار، واستقر الجنيه الأسترليني عند 1.3376 دولار.