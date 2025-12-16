الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم، وتترقب الأسواق صدور عددٍ من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر الذي تأخر صدوره.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، مسجلًا 98.261 ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 أكتوبر.
ونزل الدولار مقابل الين بنسبة 0.1 % إلى 155.07 ينًّا، وسط ترقب لقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة، في حين استقر اليورو عند 1.17535 دولار، واستقر الجنيه الأسترليني عند 1.3376 دولار.