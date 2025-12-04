Icon

الدولار يتراجع متأثرًا بمؤشرات خفض قريب لأسعار الفائدة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
الدولار يتراجع متأثرًا بمؤشرات خفض قريب لأسعار الفائدة
المواطن - واس

تراجع الدولار اليوم بعد أن عزّزت بيانات اقتصادية متواضعة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما دفع اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع، وسجّل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 98.919 متراجعًا لقرب أدنى مستوى في خمسة أسابيع، حيث انخفض المؤشر بنحو 9% خلال العام.

واستقر اليورو عند 1.1674 دولار في ساعات التداول الآسيوية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 أكتوبر في الجلسة السابقة، عقب بيانات أظهرت أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو توسع في نوفمبر بأسرع وتيرة في 30 شهرًا.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 12% هذا العام، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ عام 2017 مستفيدة من ضعف الدولار، بينما لم يشهد الين تغيرًا يذكر عند 155.18 مقابل الدولار.

