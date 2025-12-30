Icon

الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

ارتفع الدولار ​اليوم ​الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ​ديسمبر ‌وسط محاولات مسار ​السياسة ‌النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية ‌أخرى 0.13 %.

