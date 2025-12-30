الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي

النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن 6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة 10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن
ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر وسط محاولات مسار السياسة النقدية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية أخرى 0.13 %.