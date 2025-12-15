وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحصل على اعتمادٍ الجمعية الدولية للسماء المظلمة مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة
استقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له، الذي سجَّله الأسبوع الماضي عند مستوى (98.36), بينما ارتفع الين (0.5%) إلى (155.08) ينًا للدولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات (0.36%) إلى (0.5781) دولار، ونزل الجنيه الإسترليني (0.13%) إلى (1.3364) دولار، وهبط اليورو (0.06%) إلى (1.1733) دولار.
وانخفض الدولار الأسترالي (0.17%) إلى (0.6643) دولار، بينما ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند (7.0497) دولارات.