الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له

استقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له، الذي سجَّله الأسبوع الماضي عند مستوى (98.36), بينما ارتفع الين (0.5%) إلى (155.08) ينًا للدولار.

وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات (0.36%) إلى (0.5781) دولار، ونزل الجنيه الإسترليني (0.13%) إلى (1.3364) دولار، وهبط اليورو (0.06%) إلى (1.1733) دولار.

وانخفض الدولار الأسترالي (0.17%) إلى (0.6643) دولار، بينما ارتفع اليوان إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند (7.0497) دولارات.