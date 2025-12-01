الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.