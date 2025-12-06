Icon

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ مساءً
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الأحد الموافق 16 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

