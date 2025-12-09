Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ صباحاً
الذهاب للنوم في نفس التوقيت كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم
المواطن - واس

الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم كل ليلة يساعد على خفض ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب، هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة.
وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية (Oxford University Press)، تابع الباحثون عادات النوم الخاصة بـ11 شخصًا من البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لمدة أسبوع، ثم طلب من المتطوعين اختيار توقيت معين للذهاب للنوم كل ليلة مع الالتزام به لمدة أسبوعين، دون اشتراط حصولهم على عدد ساعات نوم محددة أو أي فترات قيلولة على مدار اليوم.
وقبل بدء التجربة، كان توقيت النوم للمتطوعين كل ليلة عادة ما يختلف في حدود ثلاثين دقيقة، لكن أثناء الاختبار خُفضت فترة الاختلاف إلى سبع دقائق فقط.
وأكد فريق الدراسة من جامعة “أوريجون” ومعهد “أوريجون” لعلوم الصحة المهنية في الولايات المتحدة، أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم على مدار فترة الاختبار ساعد على خفض معدل الضغط الانقباضي (العلوي) بواقع أربع درجات والضغط الانبساطي (السفلي) بواقع ثلاث درجات، وذلك طوال 24 ساعة، وهو ما يتحقق في حالات خفض كميات الملح في الطعام أو ممارسة التدريبات البدنية.
وكشفت الدراسة أن الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم يساعد على خفض الضغط بمعدل أكبر أثناء النوم بواقع خمس درجات للضغط الانقباضي وأربع درجات للضغط الانبساطي، علمًا بأن خفض الضغط بواقع خمس درجات يقلّل احتمالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين بنسبة 10%.

