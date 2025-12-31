Icon

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن
المواطن - واس

استقر الذهب اليوم، لكنه يظل في طريقه لتسجيل أقوى مكاسبه السنوية منذ أكثر من أربعة عقود، بينما تراجعت بقية المعادن النفيسة مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاعات قياسية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند (4345.75) دولارًا للأوقية بحلول الساعة (04:04) بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ (4549.71) دولارًا يوم الجمعة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة (0.5%) إلى (4365) دولارًا للأوقية.

وارتفع الذهب بنحو (66%) خلال عام (2025)، محققًا أكبر مكاسب سنوية منذ عام (1979)، مدفوعًا بتخفيضات أسعار الفائدة، والتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة حيازات الصناديق المتداولة.

وانخفضت الفضة بنسبة (4.5%) إلى (73.06) دولارًا للأوقية، رغم ارتفاعها بأكثر من (150%) منذ بداية العام، متجهة لتسجيل أفضل أداء سنوي على الإطلاق.

وتراجع البلاتين بنسبة (12%) إلى (1932.55) دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة (7.1%) إلى (1496.75) دولارًا، لكنه يتجه لإنهاء العام مرتفعًا بنحو (65%)، وهو أفضل أداء له منذ (15) عامًا.

