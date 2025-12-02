Icon

الذهب يتراجع 1% وسط جني أرباح

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٢ مساءً
الذهب يتراجع 1% وسط جني أرباح
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار الذهب واحدًا بالمئة اليوم، بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وجني الأرباح بعد أن لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوى في ستة أسابيع، بينما تراجعت الفضة عن أعلى مستوى قياسي سجلته في اليوم السابق.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية (0.7%) ليصل إلى (4204.50) دولارات للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط (0.9%) ليصل إلى (4235.50) دولارًا للأوقية.
وتراجعت الفضة من أعلى مستوى قياسي سجلته أمس الاثنين عند (58.83) دولارًا للأوقية، إذ انخفضت (0.9%) ليصل إلى (57.42) دولارًا للأوقية.

