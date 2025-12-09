القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار حالة التفاؤل بين المتعاملين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.36%) إلى (4215.19) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.6%) إلى (4244.80) دولارًا للأوقية.
وزاد البلاتين (2.8%) إلى (1688.30) دولارًا وصعد البلاديوم (2.6%) إلى (1503.43) دولارات.