الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار حالة التفاؤل بين المتعاملين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.36%) إلى (4215.19) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.6%) إلى (4244.80) دولارًا للأوقية.

وزاد البلاتين (2.8%) إلى (1688.30) دولارًا وصعد البلاديوم (2.6%) إلى (1503.43) دولارات.