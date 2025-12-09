Icon

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع استمرار حالة التفاؤل بين المتعاملين قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة.

سعر الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية (0.36%) إلى (4215.19) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.6%) إلى (4244.80) دولارًا للأوقية.

وزاد البلاتين (2.8%) إلى (1688.30) دولارًا وصعد البلاديوم (2.6%) إلى (1503.43) دولارات.

