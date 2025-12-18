الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025 تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية البلديات والإسكان تُقر اشتراطات ورش إصلاح وسائل النقل نهائي كأس العرب.. المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي بالشوط الأول لقطات توثق هطول أمطار الخير على الأحساء إطلاق قاموس مصطلحات الصندوق الصناعي بالتعاون “سلمان العالمي للغة العربية” طيران ناس يستأنف رحلاته المباشرة بين الرياض وأنطاكيا في تركيا كأس العرب.. إلغاء مباراة المنتخب السعودي ونظيره الإماراتي
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتستقر قرب مستوى قياسي، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4366.62 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 4366.80 دولارًا.
في المقابل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 65.83 دولارًا للأوقية، مبتعدة عن ذروتها القياسية عند 66.88 دولارًا في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1924.88 دولارًا، وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عامًا، بينما صعد البلاديوم 2.8% إلى 1693.75 دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.