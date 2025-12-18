الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتستقر قرب مستوى قياسي، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4366.62 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 4366.80 دولارًا.

في المقابل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 65.83 دولارًا للأوقية، مبتعدة عن ذروتها القياسية عند 66.88 دولارًا في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1924.88 دولارًا، وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عامًا، بينما صعد البلاديوم 2.8% إلى 1693.75 دولارًا، مسجلًا أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام.