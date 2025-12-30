الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل “العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن السوق المالية تستطلع الآراء حول مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغّذي شريان التنمية في قلب اليمن برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الحكومة اليمنية تثمن مواقف السعودية التاريخية والثابتة وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن حساب المتحدث الرسمي على منصة إكس
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة اليوم، بعد انخفاضات حادة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعادت فيه السوق التركيز على المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية؛ مما أدى إلى صعود الذهب من جديد ليختتم العام بأفضل أداء له منذ عام 1979.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4365.86 دولارًا للأوقية (الأونصة)، حيث سجل أمس الاثنين أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ 21 أكتوبر؛ إذ أدى جني الأرباح إلى دفع الأسعار إلى النزول من أعلى مستوى لها عند 4549.71 دولارًا الذي سجله يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 4380.10 دولارًا للأوقية.
وتتجه الأنظار إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإلى محضر اجتماعه لشهر ديسمبر كانون الأول المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، إذ يتوقع المتعاملون خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، وهو احتمال قد يدعم أسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6% إلى 75.523 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في الجلسة السابقة قبل أن تتكبد أكبر خسارة يومية منذ أغسطس 2020.
وزادت الفضة 161% منذ بداية العام متفوقة على الذهب بفضل إدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض وسط ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.
وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 4.5% إلى 2203.07 دولارات للأوقية، وكان قد سجل أمس أكبر تراجع يومي على الإطلاق بعد أن لامس مستوى مرتفعًا غير مسبوق عند 2478.50 دولارًا.
وربح البلاديوم 2% ليسجل 1648.75 دولارًا للأوقية، بعد انخفاض قيمته 16% أمس الاثنين.