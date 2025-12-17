الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا

تجاوزت أسعار الفضة 66 دولارًا للأوقية (الأونصة) اليوم، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا، وارتفعت أسعار الذهب مع تجدد الآمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية نحو أربعة بالمئة إلى 66.3 دولارًا للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 66.51 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4332.21 دولارًا للأوقية، بعد أن ارتفع بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 4364 دولارًا. وزادت الفضة 126 بالمئة هذا العام، متجاوزة نسبة الزيادة في الذهب الذي سجل ارتفاعًا سنويًا 65 بالمئة.

وفي المعادن الأخرى ارتفع البلاتين 2.5 بالمئة إلى 1896.90 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 17 عامًا. وصعد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1643.79 دولارًا مسجلًا أعلى مستوياته منذ فبراير 2023.