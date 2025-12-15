Icon

الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا Icon فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين Icon بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن Icon رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة Icon نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما Icon تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة Icon ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير Icon انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف Icon لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٣ مساءً
الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بنحو (1%) لتقترب من أعلى مستوى في (7) أسابيع، بدعم من تراجع الدولار، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط توترات جيوسياسية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى (4338.29) دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى (4372.80) دولارًا, جاء ذلك مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في (شهرين)، وتراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل (10) سنوات.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

استقرار أسعار الذهب اليوم 

استقرار أسعار الذهب اليوم 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (3.1%) إلى (63.9) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند (64.65) دولارًا يوم الجمعة، لترتفع مكاسبها هذا العام إلى نحو (121%), كما زاد البلاتين (1.9%) إلى (1778.76) دولارًا، وقفز البلاديوم (4.1%) إلى (1547.75) دولارًا للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة
السوق

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن...

السوق
استقرار أسعار الذهب اليوم 
السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم 

السوق
الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
السوق

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

السوق
الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي
السوق

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

السوق
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم السبت

السوق