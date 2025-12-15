الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بنحو (1%) لتقترب من أعلى مستوى في (7) أسابيع، بدعم من تراجع الدولار، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط توترات جيوسياسية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى (4338.29) دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى (4372.80) دولارًا, جاء ذلك مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في (شهرين)، وتراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل (10) سنوات.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (3.1%) إلى (63.9) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند (64.65) دولارًا يوم الجمعة، لترتفع مكاسبها هذا العام إلى نحو (121%), كما زاد البلاتين (1.9%) إلى (1778.76) دولارًا، وقفز البلاديوم (4.1%) إلى (1547.75) دولارًا للأوقية.