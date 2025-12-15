الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بنحو (1%) لتقترب من أعلى مستوى في (7) أسابيع، بدعم من تراجع الدولار، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط توترات جيوسياسية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى (4338.29) دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى (4372.80) دولارًا, جاء ذلك مع استقرار الدولار قرب أدنى مستوى له في (شهرين)، وتراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل (10) سنوات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (3.1%) إلى (63.9) دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند (64.65) دولارًا يوم الجمعة، لترتفع مكاسبها هذا العام إلى نحو (121%), كما زاد البلاتين (1.9%) إلى (1778.76) دولارًا، وقفز البلاديوم (4.1%) إلى (1547.75) دولارًا للأوقية.