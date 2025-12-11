الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
تراجع الذهب، اليوم، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبًا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًا مرتفعًا آخر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4221.49) دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.6%) إلى (4249.70) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.8%) إلى (62.25) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.3%) إلى (1660.50) دولارًا، بينما انخفض البلاديوم (0.2%) إلى (1479.70) دولارًا.