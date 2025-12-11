Icon

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأمريكية
المواطن - واس

تراجع الذهب، اليوم، بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع تقريبًا، بعد انقسام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن قراره خفض أسعار الفائدة مما جعل المستثمرين غير متيقنين من وتيرة التيسير النقدي العام المقبل، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيًا مرتفعًا آخر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4221.49) دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.6%) إلى (4249.70) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.8%) إلى (62.25) دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين (0.3%) إلى (1660.50) دولارًا، بينما انخفض البلاديوم (0.2%) إلى (1479.70) دولارًا.

