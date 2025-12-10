الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، في حين اقتربت الفضة من مستويات قياسية مرتفعة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) ليصل إلى (4198.28) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.2%) ليصل إلى (4227.40) دولارًا للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) ليصل إلى (60.56) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند (61.61) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاتين (2.8%) ليصل إلى (1642.30) دولارًا، وانخفض البلاديوم (2.7%) ليصل إلى (1466.21) دولارًا.