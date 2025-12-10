الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك
انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، في حين اقتربت الفضة من مستويات قياسية مرتفعة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) ليصل إلى (4198.28) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.2%) ليصل إلى (4227.40) دولارًا للأوقية.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) ليصل إلى (60.56) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند (61.61) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاتين (2.8%) ليصل إلى (1642.30) دولارًا، وانخفض البلاديوم (2.7%) ليصل إلى (1466.21) دولارًا.