Icon

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي Icon في يومها الدولي.. جبال نجران تجمع التنوع الجغرافي والثراء البيئي Icon ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة Icon ولي العهد يلتقي رئيس إريتريا Icon وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض “واحة الأمن” Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ75 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة Icon “تنمية الموارد البشرية” يوقع 3 اتفاقيات لدعم وتمكين أكثر من 2000 مواطن ومواطنة Icon برعاية الملك سلمان.. الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره Icon الأخضر يختتم تحضيراته للقاء فلسطين في الدور ربع النهائي بكأس العرب Icon حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الذهب يهبط والفضة ترتفع قرب مستوى قياسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انخفضت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، في حين اقتربت الفضة من مستويات قياسية مرتفعة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.3%) ليصل إلى (4198.28) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير (0.2%) ليصل إلى (4227.40) دولارًا للأوقية.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة

الفضة تسجّل أعلى مستوى في تاريخها

الفضة تسجّل أعلى مستوى في تاريخها

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) ليصل إلى (60.56) دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند (61.61) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاتين (2.8%) ليصل إلى (1642.30) دولارًا، وانخفض البلاديوم (2.7%) ليصل إلى (1466.21) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة
السوق

الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن...

السوق
الفضة تسجّل أعلى مستوى في تاريخها
السوق

الفضة تسجّل أعلى مستوى في تاريخها

السوق