الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، محملًا حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة الهادفة إلى إشعال المنطقة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن سياسات الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.