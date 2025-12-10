المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025”
أدانت الرئاسة الفلسطينية، إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية غير شرعي.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد، محملًا حكومة الاحتلال مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة الهادفة إلى إشعال المنطقة.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن سياسات الاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.