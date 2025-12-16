الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني

دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة، وآخرها الإعلان عن بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صريح للقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “إن السياسات الإسرائيلية المدمرة لأي جهود دولية تبذل لوقف العنف والتصعيد، تتطلب العمل الجاد للحفاظ على الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يصر الاحتلال على تجاهلهما، وتحدي الرغبة الدولية الرامية لإحلال السلام وفق القانون الدولي، كما عبرت عنه الاجتماعات الدورية المتواصلة لمجلس الأمن الدولي”.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على الاحتلال لإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها البيوت الجاهزة والخيام إلى قطاع غزة لوقف تفاقم معاناة النازحين، في ظل الأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وضرورة فتح المعابر بشكل عاجل، ورفع العراقيل التي يضعها الاحتلال على وكالة الأونروا لتقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، حسب قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذّر أبو ردينة، من خطورة ما يجري في غزة، وما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات متواصلة بحق المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بالضفة الغربية، إضافة إلى الإرهاب الممنهج الذي ينفذه المستوطنون.