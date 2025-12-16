Icon

التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف Icon الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية Icon الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج Icon “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال Icon الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية Icon أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة، وآخرها الإعلان عن بناء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في انتهاك صريح للقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “إن السياسات الإسرائيلية المدمرة لأي جهود دولية تبذل لوقف العنف والتصعيد، تتطلب العمل الجاد للحفاظ على الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يصر الاحتلال على تجاهلهما، وتحدي الرغبة الدولية الرامية لإحلال السلام وفق القانون الدولي، كما عبرت عنه الاجتماعات الدورية المتواصلة لمجلس الأمن الدولي”.

قد يهمّك أيضاً
الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتوسع الاستيطان بالضفة الغربية

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على الاحتلال لإجباره على إدخال المساعدات الإنسانية بما فيها البيوت الجاهزة والخيام إلى قطاع غزة لوقف تفاقم معاناة النازحين، في ظل الأحوال الجوية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وضرورة فتح المعابر بشكل عاجل، ورفع العراقيل التي يضعها الاحتلال على وكالة الأونروا لتقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، حسب قرارات الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذّر أبو ردينة، من خطورة ما يجري في غزة، وما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات متواصلة بحق المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بالضفة الغربية، إضافة إلى الإرهاب الممنهج الذي ينفذه المستوطنون.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية
العالم

الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

العالم