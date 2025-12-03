الراجحي: منظومة الموارد البشرية حققت 70% من مستهدفاتها ومشاركة المرأة ترتفع إلى 34.5%

كشف معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن منظومة الوزارة تشارك في 8 من برامج رؤية المملكة 2030 وتعمل على تحقيق (26) هدفًا إستراتيجيًا عبر أكثر من 100 مبادرة، أُنجز منها أكثر من 70%.

وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية”، ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2026م، أن أبرز منجزات سوق العمل تحققت عبر إستراتيجية سوق العمل التي أطلقتها الوزارة عام 2020، وجرى تنفيذ 92% من مستهدفاتها، مما أسهم في خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من العام الجاري بعد أن كانت 12% عام 2019، متجاوزة مستهدف الرؤية البالغ 7% في 2030، مفيدًا أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت، -بفضل الله- ثم بدعم القيادة الرشيدة، منجزات نوعية في سوق العمل وتمكين الفئات المستحقة وتعزيز إسهام القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، بما يترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى نحو 2.5 مليون موظف وموظفة، فيما وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.5% مقابل 23% في 2019، مؤكدًا أن هذه التحولات تعكس نضج سوق العمل الوطني، كما أصدرت الوزارة أكثر من 30 قرار توطين مهني في مجالات نوعية كالهندسة والمحاسبة والصيدلة، لمضاعفة حضور الكفاءات الوطنية، حيث ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في هذه المهن بأكثر من 100%، ووصلت في بعضها إلى 300%.

وفي مجال التدريب وتنمية القدرات، قال معاليه:” إن الحملة الوطنية للتدريب “وعد” وفّرت أكثر من مليوني فرصة تدريبية من أصل 4.5 ملايين مستهدف حتى 2028، كما أُطلقت مُسرّعة المهارات لتأهيل 300 ألف مواطن حتى 2027, فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أكثر من 1.5 مليون مواطن ومواطنة بدعم تجاوز 3.8 مليارات ريال.

وأوضح المهندس الراجحي أن المنظومة تنفّذ أكثر من 127 برنامجًا اجتماعيًا بالشراكة مع الجهات الحكومية بإجمالي إنفاق يفوق 120 مليار ريال سنويًا، أبرزها برنامج حساب المواطن الذي صدر توجيهات القيادة الرشيدة بتمديد العمل به مع الدعم الإضافي حتى نهاية 2026، وقدّم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات تجاوزت 44.5 مليار ريال خلال الخمس السنوات الأخيرة استفاد منها أكثر من 567 ألف مواطن ومواطنة.

وأشار المهندس الراجحي، إلى إطلاق مبادرة “عيادات التمكين” الإستراتيجية في سبع مناطق؛ لرفع جودة حياة أفراد المجتمع وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، عبر تقديم حزمة خدمات تنموية شاملة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، تتضمن الاستشارات النفسية والقانونية والمالية، والرعاية الصحية وعلاج الإدمان، والدعم السكني، وبرامج الإرشاد والتوجيه المهني وتنمية المهارات الملائمة لسوق العمل، حيث قدمت العيادات هذا العام خدماتها لنحو 89 ألف مستفيد، مؤكدًا أن المنظومة تعمل على الانتقال من الدعم إلى التمكين المستدام.

كما بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنظمات في القطاع غير الربحي تجاوز 7 آلاف منظمة بنسبة نمو بلغت 370% مقارنة بعام 2017، فيما بلغ عدد العاملين في القطاع أكثر من 140 ألف موظف، مشيرًا إلى أنه تم إصدار أكثر من 15 ألف ترخيص جمع التبرعات لصالح 2,700 جمعية أهلية منذ عام 2022م، ويتم الرقابة عليها وفق حوكمة شاملة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، حيث تجاوزت قيمة التبرعات 12 مليار ريال خلال العام 2024م، بزيادة 40% منذ العام 2022م، مضيفًا أن برنامج “سخاء” الذي أطلق بهدف دعم المجتمع عبر تبنّي مشاريع تنموية مستدامة، واستثمار قيمة العطاء لدى الباذلين لتحويلها إلى فرص تحدث أثرًا ممتدًا، تجاوزت مساهماته 13 مليار ريال، ونفّذ 60 مشروعًا تنمويًا استفاد منه أكثر من 450 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المتطوعين 1.2 مليون متطوع، محققين مستهدف الرؤية قبل موعده بستّ سنوات.

وأكد الراجحي، أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستواصل العمل لتحقيق مستهدفات وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، عبر شراكة متكاملة مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لأبناء وبنات الوطن.