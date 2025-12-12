Icon

الربع الخالي من أكبر الصحاري الرملية في العالم فماذا تعرف عنه؟

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٢ مساءً
المواطن - واس

تمتد صحراء الربع الخالي على مساحة تقارب 640 ألف كيلومتر مربع؛ مما يجعلها تُشكِّل نحو 67.7% من التجمعات الرملية في المملكة.

وتُعد من أكبر الصحاري الرملية المتصلة في العالم، إذ تحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتتميز بكثبان شاهقة يصل ارتفاعها إلى 300 مترٍ.

وتتنوع تشكيلات الكثبان بين الأشكال الهلالية والطولية المعروفة بـ “العروق”، إضافة إلى الحقول النجمية المتعددة الأذرع، فيما تنتشر السبخات التي تتكوّن من الطين والملح عقب هطول الأمطار.

ويزخر الربع الخالي بثروات طبيعية بارزة، من النفط والغاز الطبيعي في حقل شيبة، إلى جوار حقل الغوار المصنّف أكبر حقل نفطي في العالم، فضلًا عن معادن مثل: الجبس، والملح الصخري، والرمال الزجاجية، إضافة إلى موارد المياه الجوفية ومنها تكوين الوجيد في موقع النقيحاء الذي يزوّد منطقة نجران بمياه الشرب.

وبحسب رئيس جمعية الآثار والتاريخ بنجران (جاتن) محمد آل هتيلة، تحتضن الصحراء مواقع أثرية مثل: عروق المندفن، وعرق البير، وآبار خطمة، وآثار خشم العان، كما تضم محمية “عروق بني معارض” شمال نجران.

