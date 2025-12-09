Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق Icon جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة Icon ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر Icon الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم Icon جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء Icon صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر Icon وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية Icon وظائف شاغرة لدى شركة CEER Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل Icon

وفقًا للتقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة 2030 بالأمم المتحدة

الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية
المواطن - فريق التحرير

نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التقرير الطوعي المحلي الأول للمدينة على منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة UN DESA))؛ لتكون الرياض بذلك أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية التي تعمل على مراجعة أدائها التنموي، وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الحضري.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- بإبراز دور المدن والمناطق في توطين أهداف التنمية المستدامة، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر استدامة وازدهارًا.

ويعكس التقرير التقدم الذي أحرزته الرياض في مجالات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والنقل، وجودة الحياة. كما يشير التقرير إلى التحسن الملحوظ في انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية من 15 وفاة لكل 100 ألف نسمة في 2019 إلى 5,2 وفاة في 2022، وارتفعت نسبة استخدام أنظمة الكاميرات المرورية بنسبة 320%، وتم فحص 12.3 مليون شاحنة في محطات الوزن، إضافة إلى إنشاء ثلاثة مراكز عمليات أمنية (911) جديدة.

كما ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون على بُعد أقل من 300 متر من المساحات العامة من 28% في 2019 إلى 35% في 2022، وارتفعت النسبة بين الشباب من 3.8% إلى 15%. وعلى صعيد الأمن الحضري سجلت مدينة الرياض متوسط 1,05 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهو أحد أدنى المعدلات عالميًا مقارنة بـ 2 في باريس و5 في نيويورك مع انخفاض معدل الجرائم العنيفة إلى 99 جريمة لكل 100 ألف نسمة.

ويجسد التقرير التزام الرياض بمواءمة أولوياتها المحلية مع التوجهات التنموية العالمية، وذلك بشراكات واسعة مع أكثر من 46 جهة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، حيث جرى إعداده وفق منهجية تشاركية تعكس نموذج الحوكمة المؤسسية بالمدينة، في التخطيط الحضري المستدام، وتحرص على بناء قاعدة معرفية متينة تدعم اتخاذ القرار.

ويُعد إدراج التقرير ضمن مراجعات المدن الطوعية في الأمم المتحدة، خطوة نوعية تعزز مكانة الرياض كعاصمة حضرية على الخارطة الدولية، وتفتح آفاقًا أوسع لبناء شراكات دولية، وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق التأثير التنموي للمملكة على المستويين المحلي والعالمي.

