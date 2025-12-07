Icon

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة Icon العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي Icon ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية Icon ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي” Icon الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

ينظمه مركز الملك عبدالعزيز على مدى خمسة أيام

الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٨ مساءً
الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025
المواطن - فريق التحرير

 

تستعد العاصمة الرياض لاحتضان العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025 منتصف الأسبوع القادم، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على مدى خمسة أيام في مقرّه بديراب، في حدث دولي يجمع نخبة المرابط من داخل المملكة وخارجها في منافسة تحتفي بأصالة الخيل العربية وجمال سلالاتها.

ويأتي تنظيم العرض امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله – بالخيل العربية الأصيلة، ودعمها المستمر لتعزيز حضورها العالمي والمحافظة على إرثها العريق الذي يشكل أحد مكونات الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة.

ويتضمن العرض 37 شوطًا تأهيليًا بواقع جوائز تصل إلى ثلاثمئة ألف ريال لكل شوط، إضافة إلى جوائز المراكز من الأول وحتى العاشر بقيمة ثلاثين ألف ريال، فيما تشهد المنافسات النهائية ست بطولات تصل قيمة جوائز كل منها إلى ثلاثمئة وخمسة آلاف ريال، بالإضافة إلى بطولات الخيل سعودية الأصل والمنشأ التي تشهد ستة بطولات بجوائز تصل إلى ثلاثمئة وخمسة واربعون الف ريال للمراكز الخمسة الأولى وسط مشاركة واسعة من أبرز المرابط والخيل المتنافسة محليًا ودوليًا.

حيث يعكس العرض مستوى التطور الذي بلغته المملكة في تنظيم بطولات جمال الخيل، من خلال تطبيق معايير تحكيم دقيقة يشرف عليها خبراء “الإيكاهو”، ومنظومة احترافية يمتلكها مركز الملك عبدالعزيز بوصفه مرجعًا معتمدًا في سجلات الخيل والمحافظة على نقاء سلالاتها.

ومن المنتظر أن يشهد الحدث حضورًا واسعًا من المهتمين ومحبي الخيل، في أجواء تعكس شغف الإنسان السعودي بالخيل العربية واعتزازه بإرثها الممتد عبر التاريخ.

