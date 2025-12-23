“الزكاة”: 4 شروط لاستيراد قطع السيارات المستعملة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية.

4 شروط لاستيراد قطع السيارات

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بمنصة (إكس)، أن هذه القطع تشمل ما يلي:

ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة.

أن تكون هذه القطع مصندقة

نظيفة وخالية من الشحوم والزيوت

إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.