“الزكاة”: 4 شروط لاستيراد قطع السيارات المستعملة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بمنصة (إكس)، أن هذه القطع تشمل ما يلي:
@Zatca_care السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي طلبية قطع غيار سيارات نوع يحمل اسم السيارة بدون الشعار
هل يسمح باستيراده
— أبو عبدالله (@bwbdllh95891260) December 23, 2025