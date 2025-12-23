Icon

“الزكاة”: 4 شروط لاستيراد قطع السيارات المستعملة

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية.

4 شروط لاستيراد قطع السيارات

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بمنصة (إكس)، أن هذه القطع تشمل ما يلي:

  • ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة.
  • أن تكون هذه القطع مصندقة
  • نظيفة وخالية من الشحوم والزيوت
  • إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.

