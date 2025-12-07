Icon

رئاسة الحرمين تحتفى باليوم العالمي للتطوع

السديس: التطوع مظهر من مظاهر التكافل وقيمة راسخة في الدين

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٥ مساءً
السديس: التطوع مظهر من مظاهر التكافل وقيمة راسخة في الدين
المواطن - فريق التحرير

برعاية وحضور رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، احتفلت رئاسة الشؤون الدينية اليوم باليوم العالمي للتطوّع، في مقرها بقاعة معالي الشيخ محمد بن عبدالله السبيل – رحمه الله –، وسط حضور منسوبي الرئاسة وجمعٍ من المهتمين بالعمل التطوعي.

وقدم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشكر والتقدير للمتطوعين والمتطوعات الذين بذلوا أوقاتهم وجهودهم في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكداً أن التطوع قيمةٌ راسخة في ديننا الحنيف، ومظهرٌ من مظاهر التكافل الذي حثّ عليه الإسلام، وركيزة أساسية في نهج هذه الدولة المباركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا لحرص الرئاسة على تعزيز ثقافة التطوع وترسيخ قيم البذل والعطاء، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لزوّار المسجد الحرام والمسجد النبوي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتنمية المشاركة المجتمعية.

وتضمّن برنامج الفعالية عددًا من الكلمات والعروض المرئية التي أبرزت جهود المتطوعين ومشاركاتهم الميدانية، بالإضافة إلى استعراض المبادرات المشتركة بين الرئاسة والجهات التطوعية بما يعزز تكامل الأدوار ويثري تجربة القاصدين.

وأعربت الرئاسة عن بالغ شكرها وتقديرها للمتطوعين والجهات المشاركة، وفي مقدمتها جمعية هدية الحاج والمعتمر، على إسهاماتهم المباركة ودورهم الفاعل في خدمة الحرمين الشريفين.

