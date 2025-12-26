Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حذر من ظلم العباد في الدّماء والأموال والأعراض

السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: تمسكوا بهدي نبيكم واحذروا البدع والمحدثات

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٣ مساءً
السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: تمسكوا بهدي نبيكم واحذروا البدع والمحدثات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، المسلمين بتقوى الله وشكره على هداية الإسلام، فهو دينُ المناقب والمحامد العظام.

وأشار فضيلته إلى أن ما يعيشه الناس من الإغراق في الماديات، وطغيان المغريات والضجيج الصاخب الذي يطغى على المعنى اللاحب، وما يُفرزه التعاطي غير الرشيد مع الأطروحات التأصيلية وكثرة الاختلافات، وقلة الإنصاف عند الخصومات والمنازعات، تَبْرزُ الحاجة إلى العناية بحقوق العباد والخروج من مظالمهم، إذ الإشكال أعمق من خلافات عابرة، إنه ضعف الوازع الديني والفراغ الفكري والتفكك الاجتماعي وغياب القيم والأهداف يُولد أفرادًا لا هم لهم إلا تتبع الزَّلات بدل الانشغال بالبناء.

قد يهمّك أيضاً
عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها في خطبة الجمعة القادمة

عناية الإسلام بالمرأة وحفظه لحقوقها في خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد

خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن النزاهة ومحاربة الفساد

وحذّر السديس من أشنع أنواع الظلم مَسلكًا، وهو ظلم العباد في الدّماء والأموال والأعراض فتلك تَشُوبها أشواك دامية، تقضي بصاحبها إلى الهاوية فكم أحقّ باطلًا، وأزهق حقًا، وأورث ضررًا يَفتق رتقًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا”.

وشدّد قائلًا: فهذا العبد قد أتى بصلاة وزكاة وصيام، مُقيمًا أركان الإسلام بحسنات كالجبال، يرى أنها ستنجيه ولكنه جاء مُحملًا بمظالم للعباد، جعلت نهايتهُ إلى النار، وحقوق الناس لا بد فيها من الوَفَاء والأداء لأنها حَقٌّ خاص، ومبنية على المُشاحّة لا على المُسامحة.

وأوضح فضيلته أن ما يُرَوَّج عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من قراصنة العقولِ ومُروِّجي الإرهاب الفكري، والاسترسال في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان من أَبين الظلم وأعظمه، وأظلمه وأشأمه، وعلى فاعله المسارعة بالتحلل منه قبل أن لا يكون درهمًا ولا دينارًا، ألا فاتقوا الله عباد الله، واعملوا قبل فوات الأوان للخروج من مظالم العباد وأذاهم.

ونوّهَ بالتمسّك بهدي نبيّنا -صلى الله عليه وسلم-، وما عليه القرون المفضلة، والحذر من البدع والمحدثات، مؤكدًا أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء بفضل شهر رجب هذا الشهر الحرام، وكلُّ ما يُنقل من أخبار عن استحباب العمل الصالح فيه أخبار ضعيفة أو موضوعة كما عليه المحققون من أهل العلم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد