أشاد ببطولته وحرصه على سلامة القاصدين

السديس يطمئن على صحة رجل الأمن المصاب في حادثة المسجد الحرام

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ مساءً
السديس يطمئن على صحة رجل الأمن المصاب في حادثة المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

اطمأنّ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في اتصالٍ هاتفي، على صحة رجل الأمن المصاب في الحادثة التي شهدها المسجد الحرام، مشيدًا بما أبداه من بطولةٍ وتضحيةٍ في أداء واجبه، وما قدّمه من أنموذجٍ مشرّف في حماية أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي وسلامة قاصديهما.

ونقل الشيخ السديس للمصاب تحايا ودعوات أئمة وخطباء ومؤذني وعلماء ومدرّسي المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية، سائلين الله تعالى أن يمنّ عليه بالصحة والعافية، وأن يكتب أجره، وأن يعيده سالمًا معافى ليواصل أداء رسالته في خدمة أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي وضيوف الرحمن.

وأكد أن ما يبذله رجال الأمن من جهودٍ عظيمة وتضحياتٍ جسيمة يجسّد حرص الدولة – حفظها الله – على أمن المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويعكس مستوى الاحترافية والمسؤولية العالية في صون قدسية المكان وحماية قاصديه.

