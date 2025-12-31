Icon

السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
المواطن - واس

اطّلع معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال جولة ميدانية بالمسجد النبوي الشريف، على جهود الإدارة العامة لإجابة السائلين، وما تقدّمه من خدمات علمية وتوجيهية لقاصدي المسجد النبوي، مؤكدًا أهمية العناية بإجابة السائلين، وتصحيح المفاهيم الشرعية، وتعزيز جودة الإرشاد الديني بما يعكس رسالة المسجد النبوي الوسطية والعلمية.

واطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية المتطورة متعددة اللغات، التي تُقدّم محتوىً إرشاديًا وتوعويًا وتعليميًا بما يراعي تنوّع ثقافات الزائرين، ويُلبّي احتياجاتهم المعرفية والدعوية.
واستمع رئيس الشؤون الدينية إلى شرحٍ مفصّل عن آلية عمل الشاشات وما تتضمنه من خدمات رقمية حديثة، تُسهم في إيصال الرسالة الدينية الوسطية، وتعزيز التوجيه السليم، وتيسير وصول الزائرين إلى المعلومات الشرعية والإرشادية بسهولة ويُسر، مؤكدًا أهمية توظيف التقنية الحديثة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، والارتقاء بجودة الخدمات الدينية، بما يعكس عالمية رسالة الحرمين الشريفين.

