السعودية تختتم مشاركتها في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية

اختتمت المنظومة الثقافية اليوم مشاركة المملكة في معرض “أرتيجانو آن فييرا” بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك بمشاركة واسعة من عددٍ من الجهات الوطنية الثقافية والسياحية ضمن جناح وطني أشرفت عليه وزارة الثقافة، قدّم لزوّاره لمحة شاملة عن المملكة وتراثها وثقافتها الغنية وعمقها الحضاري الضارب في جذور التاريخ، إلى جانب إبرازها وجهةً ثقافية وسياحية جاذبة.

وشارك في الجناح السعودي عددٌ من جهات المنظومة الثقافية، شملت هيئة التراث، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة فنون الطهي، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث)، إضافةً إلى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للسياحة، وشركة حِرف السعودية، إلى جانب مشاركة أكثر من 140 مشاركًا سعوديًا من الحرفيين، والطهاة، ومقدّمي الفنون الأدائية التقليدية، والعازفين، ومقدّمي القهوة السعودية.

واستثمر الجناح السعودي إحدى أضخم المنصات العالمية التي تحتفي بالحِرف اليدوية، حيث خُصِّص ركنٌ لمبادرة “عام الحِرف اليدوية 2025” التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال هذا العام احتفاءً بالحِرف بوصفها عنصرًا فريدًا في الثقافة السعودية، وأتاح الركن للزوّار التعرّف على الحِرف اليدوية السعودية ومكانتها الثقافية، بمشاركة 25 حرفيًا سعوديًا من مختلف مناطق المملكة عرضوا وباعوا أبرز هذه الحِرف، إلى جانب العروض الحيّة التي قدّمها حرفيو “مدرسة الديرة” بالعُلا، كما شملت الحِرف المعروضة صناعة البشت، والعقال، والسبح، والمدخنة، وحياكة السدو.



وعرض 20 طالبًا حرفيًا من المعهد الملكي للفنون التقليدية منتجاتهم الحِرفية وبيعها لزوّار الجناح، ومن بينها فن القط العسيري، والفخار التقليدي، والتطريز اليدوي، والصناعات الخشبية، إضافةً إلى عرض وتسويق شركة حِرف السعودية لعددٍ من أبرز منتجاتها الحِرفية.

واستقبل الجناح السعودي زوّاره من مختلف أنحاء العالم بالضيافة السعودية الأصيلة التي قدّمها مجموعة من مقدّمي القهوة السعودية، قبل أن يتجوّل الزوّار في أركانه مطّلعين على عناصر الثقافة السعودية، ومنها منتجات الطهي التقليدية مثل: التمور ومشتقاتها، وبُنّ القهوة السعودية، وأبرز أطباق المطبخ السعودي التقليدي التي شارك في تقديمها طهاة سعوديون بوصفاتٍ خاصة، إلى جانب عروض الطهي الحي، والعروض التي قدّمتها فرقتان سعوديتان للفنون الأدائية التقليدية.



وضمّ الجناح ركن “روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية، تحت إشراف الهيئة السعودية للسياحة، حيث عرّف الزوّار بالوجهات السياحية المتنوعة في المملكة، واستعرض الأنشطة والتجارب التي تلبي تطلعات السيّاح من مختلف الفئات والجنسيات على مدار العام، إلى جانب “جدول فعاليات السعودية الاستثنائي” الذي سلّط الضوء على المواسم والفعاليات، من بينها شتاء السعودية تحت شعار “حيّ الشتاء”، وموسم الرياض، ولحظات العُلا، وموسم الدرعية، إضافةً إلى الفعاليات الرياضية العالمية مثل: بطولة العالم للراليات، وكأس السوبر الإيطالي، ونزالات الملاكمة العالمية، وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، التي تسهم مجتمعةً في جذب السيّاح من مختلف أنحاء العالم، وإبراز ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا في قطاع السياحة.

وجاءت مشاركة المملكة في معرض “أرتيجانو آن فييرا”، الذي يُعدّ من أشهر المنصات العالمية المحتفية بالحِرف اليدوية والفنون التقليدية وفنون الطهي، امتدادًا لمشاركاتها السابقة؛ لتسرد المنظومة الثقافية والسياحية من خلاله قصة المملكة الثقافية والتاريخية للعالم، وتعريف المجتمع الدولي بثقافتها وعمقها الحضاري، وترسيخ مكانتها بوصفها وجهةً ثقافية وسياحية عالمية.

كما تعكس هذه المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، بوصفه أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة، في إطار رؤية المملكة 2030.