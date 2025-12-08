السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل في قطر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وسجل كريم البركاوي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 11، مانحًا المنتخب المغربي الأفضلية منذ البداية.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، فيما تجمّد رصيد المنتخب السعودي عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليضمن المنتخبان معًا التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.