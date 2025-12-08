السعودية تخسر أمام المغرب بهدف نظيف في كأس العرب

استحداث أشواط جديدة.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 25 ديسمبر احتواء تشارك في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
خسر المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب لوسيل في قطر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.
وسجل كريم البركاوي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 11، مانحًا المنتخب المغربي الأفضلية منذ البداية.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 7 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، فيما تجمّد رصيد المنتخب السعودي عند 6 نقاط في المركز الثاني، ليضمن المنتخبان معًا التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.