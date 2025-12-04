Icon

تسلمت شهادة الإنجاز خلال منتدى القطاع غير الربحي الدولي

السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع
المواطن - فريق التحرير

حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا، إذ سجل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم، رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع ضمن فئة التعليم التطوعي.

وكُشف عن هذا الإنجاز خلال أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي المقام في الرياض، حيث شهد الحفل حضور ممثّل رسمي من موسوعة غينيس؛ الذي أعلن اعتماد الرقم القياسي بعد أن بلغ عدد المشاهدين المتزامنين لدرس تطوعي بثّه المركز عبر منصة “يوتيوب” بتاريخ 2 ديسمبر الجاري 2,135 مشاهدًا مباشرًا في اللحظة نفسها، وهو أعلى رقم عالمي يسجل في هذا المجال.

وقام ممثل موسوعة غينيس بتسليم الشهادة الرسمية للرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم؛ تأكيدًا لاعتماد هذا الرقم القياسي باسم المملكة العربية السعودية.

ويؤكد هذا الإنجاز دخول المملكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية في مجال التعليم التطوعي، عبر برامج المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بما يعكس الدور المتنامي للمملكة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتنظيمه، وتحويل الحماس المجتمعي إلى طاقة معرفية مبنية على التدريب والتمكين، تُسهم في رفع مهارات المتطوعين وتعزيز أثرهم في خدمة المجتمع.

ويُعد هذا الرقم امتدادًا لجهود المملكة في دعم القطاع غير الربحي والعمل التطوعي بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال رفع عدد المتطوعين، وتوسيع مجالات العمل التطوعي، وتطوير برامج تعليمية مبتكرة تلبي تطلعات الشباب وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المبادرات الوطنية.

يُذكر أن منتدى القطاع غير الربحي الدولي يضم أكثر من 80 متحدثًا و1,500 مشارك من قيادات المنظمات الدولية والجهات التنموية ورواد الأعمال الاجتماعيين، ويعد منصة عالمية لبحث مستقبل القطاع غير الربحي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال طرح نماذج مبتكرة وتطوير آليات عمل أكثر مرونة وفاعلية.

