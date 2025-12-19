Icon

السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا 

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
المواطن - واس

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب قانون (قيصر)، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وثمنت المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا من إعلان فخامته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها فخامته للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيع فخامته لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.

كما أعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.

