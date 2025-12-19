توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب قانون (قيصر)، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وثمنت المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا من إعلان فخامته رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها فخامته للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيع فخامته لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.
كما أعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.