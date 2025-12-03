Icon

السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٨ مساءً
السعودية تشارك في صياغة ميثاق شبكة بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة
المواطن - واس

أبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” جهود المملكة في تفعيل توصية الأمم المتحدة الخاصة بإنشاء شبكة عالمية لبناء القدرات في الذكاء الاصطناعي، وبدورها المحوري في الفعالية الجانبية التي عقدت في الأمم المتحدة حول بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جمهورية كينيا والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، إذ وجدت ترحيبًا من الأمم المتحدة، مؤكدة أهميتها نحو تأسيس هذه الشبكة ودعم مخرجاتها.
جاء ذلك خلال مشاركة سدايا في جلسة مخصصة حول جهود المملكة وإسهاماتها، في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن لقاء عمل شبكة مراكز بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظمه المعهد الهندي للتقنية بدعم من مكتب الأمم المتحدة للتقنيات الرقمية والناشئة (ODET) عبر الاتصال المرئي؛ بهدف توحيد جهود مراكز بناء القدرات وتبادل وجهات النظر والرؤى المشتركة حول الأدوار والمساهمات في الشبكة العالمية لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى العمل بشكل مشترك على وضع ميثاق الشبكة.
واستعرض نائب الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الإستراتيجية في سدايا الدكتور عبدالرحمن حبيب، جهود الهيئة في هذا المجال والمبادرات، التي تقدمها في بناء القدرات البشرية على المستوى الوطني، إضافة إلى جهودها الدولية تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وتأتي مشاركة “سدايا” في هذه الجلسة ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضور المملكة الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم تفعيل توصيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن الميثاق العالمي الرقمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ناهيك عن ترسيخ مكانة المملكة عالميًّا بصفتها دولة رائدة في مجال التقنيات المتقدمة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشارك المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) خلال الجلسة، وجرى استعراض جهوده في بناء القدرات ودوره في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي المسؤول، من خلال تطوير البرامج التدريبية وتمكين الممارسين وصنّاع القرار، وتعزيز التعاون الدولي في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

