السعودية تشارك في قمة “الذكاء الاصطناعي حول المستقبل” في تونس

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ مساءً
السعودية تشارك في قمة “الذكاء الاصطناعي حول المستقبل” في تونس
المواطن - واس

شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، في قمة “الذكاء الاصطناعي حول المستقبل” التي أقيمت اليوم في العاصمة التونسية، التي شهدت انعقاد الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي المعني بالذكاء الاصطناعي على هامش فعاليات القمة، وذلك بتنظيم من جامعة الدول العربية.

ومثّل سدايا الدكتور عبدالرحمن بن طارق حبيب، حيث شارك في الجلسات الرئيسة للقمة، وقدّم عرضًا حول تجربة المملكة في مبادرة الوسوم التحفيزية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا دورها في تعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول ورفع مستوى التزام الجهات التقنية بالمعايير الأخلاقية.

كما شارك الدكتور عبدالرحمن في جلسة الاستعراض المتعمق: “الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقيات – من الإرشادات إلى التطبيق”، التي نظمتها منظمة اليونسكو، مستعرضًا الجهود الدولية للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في تطوير الأطر الأخلاقية الداعمة لاستخدامات التقنية الآمنة والمسؤولة.

وتأتي مشاركة المملكة عبر “سدايا” في هذه القمة امتدادًا لدورها الرائد في المحافل الإقليمية والدولية، وإسهامها في تعزيز الابتكار، وإبراز التقدم الذي حققته في بناء مجتمع معرفي صاعد يواكب التحولات العالمية المتسارعة في تقنيات المستقبل.

