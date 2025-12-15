السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي

وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا
أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي بسبب الأمطار الغزيرة، والتي تسببت في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع المملكة المغربية حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.