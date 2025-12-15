Icon

السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ مساءً

أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية الشقيقة، جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي بسبب الأمطار الغزيرة، والتي تسببت في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع المملكة المغربية حكومةً وشعبًا في هذا الحادث الأليم، معبرةً عن تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

