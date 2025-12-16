السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية

فازت المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) بالإجماع، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، واُنْتُخِب رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، رئيسًا للاتحاد، وهو الاتحاد الذي يضم جميع هيئات الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي.

ويأتي إجماع الدول على انتخاب المملكة تأكيدًا لمكانتها الريادية ودورها المحوري في دعم العمل الإعلامي العربي المشترك.

ويأتي هذا القرار تقديرًا للجهود التي بذلها الحارثي خلال رئاسته السابقة للاتحاد، وما شهدته المرحلة الماضية من مبادرات نوعية أسهمت في تطوير العمل الإذاعي والتلفزيوني العربي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء.

وتعكس رئاسة المملكة للاتحاد اهتمامها المتواصل بالإعلام العربي، وحرصها على توحيد الجهود الإعلامية، وبناء منظومة إعلامية عربية مشتركة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة، وتحقيق أهداف إستراتيجية تخدم القضايا العربية، وتعزز حضور الإعلام العربي إقليميًّا ودوليًّا.

ورفع رئيس الاتحاد محمد الحارثي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة حفظها الله، على ما توليه من دعم وتمكين للإعلام والإعلاميين، معربًا عن شكره لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري على دعمه المتواصل لجهود الاتحاد، وحرصه على تمكين المبادرات الإعلامية العربية المشتركة، وتعزيز حضور المملكة في المنظمات الإعلامية الإقليمية والدولية.

وأكد الحارثي أن تجديد الثقة بالمملكة لرئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية للمرة الثالثة على التوالي يعكس المكانة التي يحظى بها الإعلام السعودي، ويؤكد التزام المملكة بدعم العمل الإعلامي العربي المشترك، وتطوير أدواته، وتوحيد رسالته بما يخدم تطلعات الشعوب العربية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتطوير المحتوى الإعلامي، والاستثمار في الكفاءات العربية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويرتقي بالمشهد الإعلامي العربي.

ويأتي هذا التمديد تأكيدًا للدور القيادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مسيرة الإعلام العربي، وتعزيز حضوره المؤسسي، وترسيخ العمل الإعلامي المشترك بما يواكب تطلعات المرحلة، ويخدم المصالح الإعلامية العربية المشتركة.