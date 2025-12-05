Icon

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين Icon السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية Icon تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ Icon أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء  Icon سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز Icon سناب شات ممنوع في روسيا Icon قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي Icon السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني Icon ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز المنتخب السعودي على منتخب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف اليوم الجمعة، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المغرب، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات.

قد يهمّك أيضاً
عبادات وعادات رمضانية مميزة في جزر القمر

عبادات وعادات رمضانية مميزة في جزر القمر

المملكة تدعم مشروع مياه الشرب بـ جزر القمر

المملكة تدعم مشروع مياه الشرب بـ جزر القمر

على الجانب الآخر، يحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويأتي قبله منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 63 سجل منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عن طريق إيرويهيم يوسف، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 76.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد