السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية

فاز المنتخب السعودي على منتخب جزر القمر بثلاثية مقابل هدف اليوم الجمعة، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بفارق نقطتين عن المغرب، صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة المنتخبين في الجولة المقبلة والأخيرة من دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويأتي قبله منتخب عمان في المركز الثالث برصيد نقطة.

وتقدم المنتخب السعودي عن طريق محمد كنو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 63 سجل منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عن طريق إيرويهيم يوسف، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثالث للمنتخب السعودي في الدقيقة 76.