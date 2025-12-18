السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية

فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز لقطات لأمطار وثلوج حائل متعب بن عبدالله يزور موهبة ويطّلع على مسيرة دعم الموهوبين ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض إصدار أول ترخيص لتجربة الغوص مع القرش في محمية رأس حاطبة قصة مُعلّم من الشمالية يجوب العالم لتعليم اللغة العربية على مدى 3 عقود طيران ناس يطلق برنامجًا لتعليم العربية لموظفيه من 70 جنسية ويرعى نشرها دوليًا الإطلالات الجبلية بالمدينة المنورة.. مقوّمات طبيعية تدعم صناعة الوجهات السياحية
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إعادة الخدمة الكهربائية لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة في أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن فرق الشركة الميدانية تواصل أعمالها في المواقع المتأثرة لاستكمال إعادة الخدمة لبقية المشتركين في أسرع وقت ممكن، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة وبما يضمن السلامة العامة.
وتؤكد الشركة حرصها على إبقاء المشتركين على اطلاع بمستجدات الحالة عبر قنواتها الرسمية، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز خدمة المشتركين (933) أو من خلال تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA).
