السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤١ مساءً
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إعادة الخدمة الكهربائية لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بانقطاع الخدمة في أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن فرق الشركة الميدانية تواصل أعمالها في المواقع المتأثرة لاستكمال إعادة الخدمة لبقية المشتركين في أسرع وقت ممكن، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة وبما يضمن السلامة العامة.

وتؤكد الشركة حرصها على إبقاء المشتركين على اطلاع بمستجدات الحالة عبر قنواتها الرسمية، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز خدمة المشتركين (933) أو من خلال تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA).

