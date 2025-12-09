ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية
دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين، لتجنب المواقع المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة سيمولو التابعة لإقليم آتشيه.
وأهابت السفارة، في بيان لها، جميع السعوديين المقيمين والزائرين أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد الفوري عن المواقع المتضررة أو المحتمل تأثرها بتبعات الزلزال.
وأوضحت أن التحذير جاء استنادًا إلى ما أعلنته السلطات المحلية الإندونيسية، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
كما أهابت السفارة بالمواطنين سرعة التواصل في حال حدوث أي طارئ عبر الأرقام المخصصة، لضمان تقديم الدعم والمساندة بشكل فوري.