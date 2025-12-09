السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين، لتجنب المواقع المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة سيمولو التابعة لإقليم آتشيه.

زلزال في إندونيسيا

وأهابت السفارة، في بيان لها، جميع السعوديين المقيمين والزائرين أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد الفوري عن المواقع المتضررة أو المحتمل تأثرها بتبعات الزلزال.

وأوضحت أن التحذير جاء استنادًا إلى ما أعلنته السلطات المحلية الإندونيسية، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

كما أهابت السفارة بالمواطنين سرعة التواصل في حال حدوث أي طارئ عبر الأرقام المخصصة، لضمان تقديم الدعم والمساندة بشكل فوري.