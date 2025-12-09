Icon

ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا Icon السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال Icon جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات Icon لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع Icon كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي Icon الجنائية الدولية تقضي بسجن زعيم بميليشيا الجنجويد في دارفور 20 عامًا Icon كأس العرب.. الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل للدور ربع النهائي Icon السعودية تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني Icon نائب وزير البيئة يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي Icon أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٥ مساءً
السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين، لتجنب المواقع المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة سيمولو التابعة لإقليم آتشيه.

زلزال في إندونيسيا

وأهابت السفارة، في بيان لها، جميع السعوديين المقيمين والزائرين أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد الفوري عن المواقع المتضررة أو المحتمل تأثرها بتبعات الزلزال.

قد يهمّك أيضاً
السفارة السعودية في إيطاليا توضح تفاصيل نظام الدخول الأوروبي الجديد

السفارة السعودية في إيطاليا توضح تفاصيل نظام الدخول الأوروبي الجديد

السفارة السعودية في فيتنام لـ المواطنين: احذروا العاصفة أوبونج

السفارة السعودية في فيتنام لـ المواطنين: احذروا العاصفة أوبونج

وأوضحت أن التحذير جاء استنادًا إلى ما أعلنته السلطات المحلية الإندونيسية، مشددة على أهمية متابعة التحديثات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

كما أهابت السفارة بالمواطنين سرعة التواصل في حال حدوث أي طارئ عبر الأرقام المخصصة، لضمان تقديم الدعم والمساندة بشكل فوري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد