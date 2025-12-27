السودان يؤكد تضامنه الكامل مع اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعرب السودان عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن، والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددةً على أهمية التعاون بين القوى اليمنية لإنهاء التصعيد وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد المزيد من التوتر والانقسام.