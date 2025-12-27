Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

السودان يؤكد تضامنه الكامل مع اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٥ مساءً
السودان يؤكد تضامنه الكامل مع اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب السودان عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن، والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددةً على أهمية التعاون بين القوى اليمنية لإنهاء التصعيد وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد المزيد من التوتر والانقسام.

قد يهمّك أيضاً
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان

بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان

قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان

قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
العالم

بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال...

العالم