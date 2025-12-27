السودان يؤكد تضامنه الكامل مع اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار

أعرب السودان عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن، والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، تضامنها الكامل مع الشعب اليمني، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددةً على أهمية التعاون بين القوى اليمنية لإنهاء التصعيد وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد المزيد من التوتر والانقسام.