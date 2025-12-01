“الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة توزّع أكثر من 171 ألف مادة توعوية

وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من (171) ألف مادة توعوية وإرشادية خلال شهر نوفمبر 2025م، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لخدمة الزوّار والمعتمرين خلال موسم العمرة لعام 1447هـ.

وشملت المواد الموزعة (171,138) كتابًا ومطوية بعدة لغات، من أبرزها: الدعاء من الكتاب والسنة، وحصن المسلم، والمختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة، وتوزيع (20,322) بطاقة إلكترونية تحتوي على رمز (باركود) يتيح الوصول إلى المكتبة الرقمية الشاملة، إضافةً إلى تقديم (11,509) خدمات إرشادية مباشرة عبر الإجابة عن استفسارات المعتمرين في عدد من المواقع الرئيسة.