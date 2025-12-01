“الشؤون الإسلامية” بالمدينة المنورة توزّع أكثر من 171 ألف مادة توعوية

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
وزّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، أكثر من (171) ألف مادة توعوية وإرشادية خلال شهر نوفمبر 2025م، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لخدمة الزوّار والمعتمرين خلال موسم العمرة لعام 1447هـ.
وشملت المواد الموزعة (171,138) كتابًا ومطوية بعدة لغات، من أبرزها: الدعاء من الكتاب والسنة، وحصن المسلم، والمختصر في صفة الحج والعمرة والزيارة، وتوزيع (20,322) بطاقة إلكترونية تحتوي على رمز (باركود) يتيح الوصول إلى المكتبة الرقمية الشاملة، إضافةً إلى تقديم (11,509) خدمات إرشادية مباشرة عبر الإجابة عن استفسارات المعتمرين في عدد من المواقع الرئيسة.