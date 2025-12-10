الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال

بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لرفع كفاءة استهلاك المياه والحد من الهدر داخل منشآت الوزارة أسهمت مبادرات ترشيد المياه التي تنفذها الوزارة في تحقيق وفورات مائية ومالية بأكثر من 5 ملايين متر مكعب عبر مبادرات ترشيد المياه التي انخفضت بنسبة 21.57% ، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الوعي بكفاءة الاستهلاك.

وأوضحت الوزارة أن المبادرات المطبقة أسهمت في تحقيق وفر مالي يومي يقدَّر بـ133,890 ريالًا بإجمالي سنوي مالي يقدر بـ 48,200,400 مليون، ووفر مائي يومي بلغ 16,007 أمتار مكعبة بإجمالي سنوي مائي يقدر بـ 5،762،520 متر مكعب، وذلك بعد تطبيق حلول ومعالجات تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد.

وقدّم مركز “مائي” مثالًا لنتائج الترشيد في أحد المباني التابعة للوزارة، وتحديدًا مسجد شرق المعارض القديمة بحي الملز في الرياض، حيث انخفض متوسط الاستهلاك اليومي من 40 مترًا مكعبًا قبل الترشيد إلى 1.4 متر مكعب فقط بعد تنفيذ الإجراءات، محققًا نسبة خفض وصلت إلى 96.5% وبوفر يومي يُقدَّر بـ 38.6 مترًا مكعبًا.

ويمثل هذا المنجز التزام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتطبيق أفضل ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، وحرصها على تحسين كفاءة التشغيل في مرافقها، من خلال تنفيذ مبادرات نوعية ساهمت في خفض الاستهلاك ورفع مستوى الكفاءة، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الاستدامة.