الشؤون الإسلامية تصدر قرارات تحسين الفئات الوظيفية من منسوبي المساجد العاملين

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
الشؤون الإسلامية تصدر قرارات تحسين الفئات الوظيفية من منسوبي المساجد العاملين
المواطن - واس

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, قرارات تحسين الفئات الوظيفية لـ(3808) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف مناطق المملكة، من العاملين بنظام المكافآت, وذلك تقديرًا لدورهم وإسهاماتهم في تحقيق رسالة المسجد وفق مستهدفات الوزارة وأهدافها الإستراتيجية.

وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تحسين فئات منسوبي المساجد يأتي امتدادًا لرؤية الوزارة في تعزيز دور الكوادر العاملة في بيوت الله، وتقديرًا لجهودهم المبذولة في تحقيق أهداف الوزارة وخدمة المساجد ورعاية رسالتها السامية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي عناية كبيرة بتنمية المورد البشري بوصفه ركيزة أساسية في تطوير العمل وتحسين مخرجاته.

