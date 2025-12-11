الشؤون الإسلامية تصدر قرارات تحسين الفئات الوظيفية من منسوبي المساجد العاملين

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, قرارات تحسين الفئات الوظيفية لـ(3808) من الخطباء والأئمة والمؤذنين في مختلف مناطق المملكة، من العاملين بنظام المكافآت, وذلك تقديرًا لدورهم وإسهاماتهم في تحقيق رسالة المسجد وفق مستهدفات الوزارة وأهدافها الإستراتيجية.
وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تحسين فئات منسوبي المساجد يأتي امتدادًا لرؤية الوزارة في تعزيز دور الكوادر العاملة في بيوت الله، وتقديرًا لجهودهم المبذولة في تحقيق أهداف الوزارة وخدمة المساجد ورعاية رسالتها السامية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي عناية كبيرة بتنمية المورد البشري بوصفه ركيزة أساسية في تطوير العمل وتحسين مخرجاته.