الشؤون الدينية تُصدر توجيهات للمصلين والمعتمرين في يوم الجمعة

دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، قاصدي الحرمين الشريفين من المصلين والمعتمرين إلى الالتزام بآداب يوم الجمعة، واستحضار معانيه الشرعية وتعظيم شعائره، بما يحقق الخشوع وحضور القلب.
وشددت الرئاسة أهمية التبكير إلى الصلاة والإنصات للخطبة والحرص على الطهارة والتحلي بالسكينة والوقار، وترك كل ما يشغل عن الذكر والدعاء، مشددةً على أن الالتزام بآداب الجمعة يعكس تعظيم شعائر الله، ويحقق مقاصد العبادة.
ودعت الرئاسة عموم المصلين إلى الالتزام بالتعليمات والتنظيمات، بما يسهم في سلامة المصلين وراحتهم، ويعزز جودة الخدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين.