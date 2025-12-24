Icon

“الشؤون الدينية” تُعلن إقامة دورة علمية لحفظ السنة والمتون بالمسجد الحرام

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٦ مساءً
“الشؤون الدينية” تُعلن إقامة دورة علمية لحفظ السنة والمتون بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية عن إقامة دورة علمية بعنوان “حفظ السنة النبوية والمتون العلمية”، ضمن برامج الإجازة الشتوية؛ بهدف تعزيز الوعي الديني والعناية بالسنة النبوية ونشر المتون العلمية بين طلاب العلم ورواد المسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن الدورة ستُقام من يوم الجمعة 20 رجب 1447هـ حتى يوم الجمعة 27 رجب 1447هـ، في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، على فترتين: صباحية من بعد صلاة الفجر حتى الساعة العاشرة صباحًا، ومسائية من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء.

وبيّنت أن ضوابط الالتحاق بالدورة تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا للمشاركة في برنامج الجمع بين الصحيحين، وحفظ نصف القرآن الكريم للمشاركة في برنامجي “بلوغ المرام” “وكفاية المستقنع”، فيما يُشترط حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم للمشاركة في “عمدة الأحكام” و “كتاب التوحيد”.
وأشارت الرئاسة إلى أن الدورة تتميز بكونها دورةً مكثفةً، يتفرغ فيها المشارك للدراسة بشكل كامل، ويشرف عليها كادر علمي متميز، إضافةً إلى تقديم جوائز وحوافز للمشاركين، ومنح شهادة اجتياز في ختام الدورة، داعية الراغبين في الالتحاق بالدورة (من الرجال فقط) التسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/V7JRbRuULVFxBSP19.

